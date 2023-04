Premium Het beste van De Telegraaf

’Weten waar je als gepensioneerde aan toe bent, is ook veel waard’ Op tijd een zelf gegraven pensioengat weer vullen: ’Kom in actie voor rustigere oude dag’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Een pensioengat, het tekort tussen wat na een werkend leven nodig is en aan inkomsten binnenkomt, ontstaat gemakkelijker dan je denkt. Maar hoe los je het op? Experts vertellen over drie wegen naar een rustigere oude dag. ’Blijf niet als een konijn in de koplampen staren, maar kom in actie.’