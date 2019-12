ASR rondt verkoop bancaire tak aan Achmea af

Utrecht - Verzekeraar ASR heeft de verkoop van bancaire activiteiten van ASR Bank aan branchegenoot Achmea afgerond. Volgens de bedrijven, die de deal in het voorjaar van 2019 aankondigden, is aan alle voorwaarden voor de overname voldaan. Daaronder is ook de goedkeuring van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Financiële details over de transactie werden niet gemeld.