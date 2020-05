Winstnemingen duwen AEX lager

De AEX stond rond 11:45 0,5% lager op 517,2 punten, na aan het begin van de handelsdag op 525,2 punten te hebben gepiekt.

Maandag schoot de hoofdgraadmeter van de Amsterdamse beurs met 3,9% omhoog.

Technisch analist Nico Bakker denkt dat de index verder zal wegzakken. „De AEX bevindt zich in een trading range met 490 als steun en 525/528 als weerstand. Topvorming lijkt aanstaande om rap te zakken naar 490 punten. Niet eerder dan bij duidelijke koersvorming boven 528 zal het technische beeld echt opklaren”, aldus Bakker.

De AMX-index ging van winst naar een fractie in het rood bij 698,3 punten.

Ook Europese beurzen gleden verder terug. Britse FTSE en de Duitse DAX zakten respectievelijk 0,5% en 0,6%. De Franse CAC 40 leverde 0,9% in. De ZEW-index, die het economisch vertrouwen meet, ging van 28,2 in april naar 51,0 in mei. Dit is de tweede stijging op rij. „Beter, maar het herstel komt van een zeer laag niveau”, nuanceert handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. Beleggers wegen ook een EU-herstelpakket van €500 miljard.

De indexfutures wezen op een licht lagere start van de Amerikaanse beurzen om 15.30 uur, na maandag 2,4% tot 3,9% hoger te zijn gesloten.

Coronavaccin

Het enthousiasme werd gevoed door positieve testresultaten van een experimenteel coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna. Bovendien kregen beleggers vertrouwen dat de Fed met extra stimuleringsmaatregelen zal komen, na uitspraken zaterdag van voorzitter Jerome Powell. Op de achtergrond sluimert wel de escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China.

„Maandag gingen aandelen wel erg hard omhoog, vandaag is het een beetje consolidatie. Wachtend op wat de woorden van Powell vanavond. Zaterdag zei hij dat de crisis mogelijk langer duurt, maar dat de Fed gereed is om in te grijpen. Ieder woord van Powell dat straks daarvan afwijkt kan consequenties krijgen”, aldus ABN Amro-handelaar Bonsee.

De olieprijs zakte 0,8% tot $35,50. De euro ging 0,3% hoger tot $1,096. De Nederlandse tienjaarsrente liep op tot -0,221%. Bitcoin steeg 1% tot $9775.

Herstel NN

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Unibail Rodamco Westfield met een verlies van 2,4% onderaan. Het vastgoedfonds was maandag juist opgeveerd vanuit het laagste koersniveau ooit.

Informatieleverancier Relx, maaltijdenbezorger Just Eat takeaway en KPN volgden met minnen van respectievelijk 1,9%, 1,6% en 1,3%.

NN Group ging met een winst van 4,6% aan kop. De verzekeraar kondigde aan het langlevenrisico grotendeels te hebben afgebouwd. Degroof Petercam meent dat het positieve effect op de solvabiliteitsratio ruimschoots overweegt tegen het verlies aan inkomsten en herhaalde zijn koopadvies.

De branchegenoten ASR en Aegon wonnen 3,3% respectievelijk 1,9%. ABN Amro klom 1,6%. Vrijdag sloot de bank nog op de laagste koers ooit.

Techinvesteerder Prosus steeg met 2%.

Shell verloor 0,3%. Tijdens de online aandeelhoudersvergadering die inmiddels is gesloten, werd Ben van Beurden herbenoemd. Aandeelhouders gaven goedkeuring aan alle agendapunten.

Bij de middelgrote fondsen stond bouwbedrijf BAM met een winst van 4,2% bovenaan.

Basic-Fit won 2,2%, in reactie op een herhaald koopadvies door RBC. Volgens de Canadese bank blijft het groeiverhaal voor Europese sportschoolketens sterk, ondanks de coronacrisis.

Air France KLM vloog 8% omlaag. „Het verbod op short sellen (rekenen op verlies, red.) is in enkele Europese landen verdwenen. Een aantal partijen kan zijn kans schoon zien”, aldus Bonsee.

De Franse dochter Air France wil de komende weken vluchten hervatten en hoopt eind juni 15% van haar normale vluchtschema te kunnen aanbieden.

Smallcap Avantium schoot 22,5% omhoog, op het nieuws dat grote bedrijven als Coca-Cola, Carlsberg en L’Oréal het project van afbreekbare papieren flesjes steunen.

NIBC steeg 13,7% naar €7,24. De zakenbank kondigde aan toch dividend te willen uitkeren ondanks de coronacrisis. Daardoor is een belangrijke hindernis voor de Amerikaanse investeerder Blackstone weggenomen om de voorgenomen overname tegen €9,85 per aandeel door te zetten.

De maker van digitale kaarten AND International steeg 8,7%, na de publicatie van zijn kwartaalupdate.

De moedermaatschappij van Douwe Egberts kondigde aan binnenkort naar de Amsterdamse beurs te gaan.