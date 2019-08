RTL dupe van miljoenenfraude

De fraudeur werkte bij Style Haul, een Amerikaanse dochteronderneming van RTL met een stal vol influencers op sociale media. De man, naar verluidt de 29-jarige Dennis Blieden, had zonder toestemming transacties uitgevoerd ter waarde van €20 miljoen. Blieden zou het geld hebben gebruikt om te investeren in bitcoin en om aan pokertoernooien mee te doen. Hij is inmiddels in Las Vegas gearresteerd.

Inmiddels heeft RTL de stekker uit Style Haul getrokken, volgens het bedrijf omdat het verdienmodel niet werkte. Inclusief die sluiting en de daarna afgeschreven goodwill komt de rekening voor RTL uit op ruim €100 miljoen.