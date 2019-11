Boegeroep voor Mark Rutte

V.l.n.r. Pathé-topman Jacques Hoendervangers, Jannet van Zadelhoff, Bio-directeur Frans Wientjes en Bio-voorzitter Johan Lokhorst omringen de in de rolstoel zittende Niels de Langen, Paralympisch skikampioen. Ⓒ Anko Stoffels

Het Bio Gala in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam was één groot spektakel met zelfs boegeroep voor premier Mark Rutte. Af en aan trad een keur van artiesten op, terwijl bijna 500 gasten in de Grote Zaal aan tafel zaten. Zij gaven in totaal iets meer dan één miljoen euro voor Bio Kinderrevalidatie/Vakantieoord, bekend van de collectebussen in onze bioscopen.