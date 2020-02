Jumbo-topman Van Eerd doet gooi naar carnavalshit

De topman schreef het nummer zelf, waarvan de clip werd opgenomen in Veghel, waar ook Jumbo’s hoofdkantoor staat. Het lied moet duidelijk maken dat hij een fan van zijn klanten is en dat de klanten fans van Jumbo zijn, zegt de geboren en getogen Brabander.

Van Eerd is naast sportliefhebber (Formule 1, wielrennen en schaatsen) ook een groot fan van carnaval, dat over ruim twee weken begint. Met zijn feestband Factor 5 treedt hij als trompettist regelmatig op feesten en partijen. Zo deed hij onlangs ook mee met De Toppers.

Van Eerd heeft alle reden om te feesten, omdat zijn supermarktketen het uitstekend doet met de recente uitbreidingen (Emté, La Place) in Nederland en België. Jumbo denkt dit jaar voor het eerst €10 miljard aan omzet binnen te halen en heeft als tweede supermarktketen in Nederland tegenwoordig een marktaandeel van 21%. Van Eerd had eerder, samen met de Gebroeders Ko, een hit met het nummer Wij doen het licht wel uit.