Nooit eerder zoveel bedrijven in Nederland

Het aantal bedrijven nam vorig jaar met bijna 100.000 toe. Dat komt neer op een groei van 5%. Vooral het aantal zzp'ers nam fors toe. Het aantal voltijds zzp’ers nam met 6% toe tot ruim 1 miljoen en het aantal parttime zzp’ers, die minder dan 15 uur per week ondernemen, steeg met 11% tot 281.647 ondernemingen.

Faillissementen

Het aantal faillissementen nam in 2019 met bijna 1% toe ten opzichte van 2018: van 3067 in 2018 naar 3084 in 2019. Met name in de sectoren Bouw en de Zakelijke diensten gingen meer bedrijven kopje onder.

De gemiddelde leeftijd van ondernemers in Nederland is nog steeds 46 jaar. Wel is de gemiddelde leeftijd van starters gedaald van 36 jaar in 2018 naar 35 jaar in 2019. Dat komt vooral door de groei van het aantal startende ondernemers van 18 jaar en jonger. In zes jaar verdrievoudigde dit aantal. Vorig jaar schreven 6572 jongeren zich in als ondernemers. Jonge starters richtten vaak een eigen webwinkel op. Daarnaast zijn creatieve activiteiten populair, zoals het maken van reclame, fotografie, film en podiumkunsten.

Groei

Snelgroeiende sectoren waren vorig jaar de bouw (+8%), de gezondheidssector (+7%) en de sectoren detailhandel, horeca en logistiek (alle +6%). Wanneer wordt gekeken naar provincies, dan springen Flevoland en Zuid-Holland eruit. Daar was sprake van toenames met 7%. Limburg kende de minste groei, met een plus van 3%.

Het aandeel mannelijke ondernemers ten opzichte van het aandeel vrouwelijke ondernemers is vorig jaar niet gewijzigd ten opzichte van 2018: 64% van de ondernemers is man en 36% is vrouw. Bij de starters is het aandeel vrouwen in 2019 (38%) een procentpunt gedaald ten opzichte van 2018 (37%).