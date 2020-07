’Europa koopt coronavaccin GSK en Sanofi’

Het Amerikaanse geld is bedoeld voor verder onderzoek naar het middel en het opschalen van de productiecapaciteit voor het vaccin. In ruil voor de financiering verzekeren de Amerikanen zich van zeker 100 miljoen doses van het vaccin, als dit middel effectief blijkt te zijn tegen het virus. Daarnaast krijgen de VS een optie voor nog eens 500 miljoen doses van de Franse en Britse farmaceuten.

Eerste helft 2021

Sanofi en GSK verwachten op zijn vroegst in de eerste helft van 2021 goedkeuring in de VS voor hun vaccin aan te kunnen vragen. Daarvoor moeten verschillende klinische tests, die in september en eind dit jaar beginnen, wel eerst uitwijzen of het vaccin wel goed werkt bij het tegengaan van het longvirus.

Bekijk ook: Op jacht naar eeuwige roem met coronavaccin

Tal van farmaceuten werken op dit moment aan mogelijke vaccins tegen het nieuwe coronavirus. Sanofi poogt tot een vaccin te komen met behulp van al bestaande technologie om met antistoffen het griepvirus te bestrijden. GSK levert daarbij een hulpstof die de immuunreactie na toediening van het vaccin moet versterken. Uiteindelijk willen de twee bedrijven jaarlijks 1 miljard vaccins produceren.

Eerder sloot de Britse regering al een overeenkomst met de twee farmaceuten voor de levering van 60 miljoen doses van het vaccin. Sanofi en GSK onderhandelen ook met Frankrijk en Italië over het middel.