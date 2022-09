Premium Het beste van De Telegraaf

Ondanks felle kritiek zorgakkoord ongewijzigd voorgelegd; afspraken betaalbare zorg naar medewerkers

Door Klaartje Bax

Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Ondanks de felle kritiek op het concept-zorgakkoord dat het ministerie van Volksgezondheid wil sluiten met partijen in de zorg, is de nieuwste versie ervan grotendeels gelijk gebleven. In dit akkoord worden afspraken gemaakt om de zorg betaalbaar en voor iedere Nederlander toegankelijk te houden in de toekomst. De vraag is of de betrokken partijen over anderhalve week hun handtekening gaan zetten onder deze afspraken.