Boeing raakte in april 108 bestellingen 737 MAX kwijt

De annuleringen komen bovenop de 150 annuleringen die Boeing een maand eerder te verwerken kreeg. In de eerste vier maanden van dit jaar schrapten vliegmaatschappijen en vliegtuigleasemaatschappijen in totaal al bestellingen voor 516 toestellen als ook in geldnood geraakte maatschappijen worden meegeteld.

Boeing heeft te kampen met de gevolgen van het coronavirus op luchtvaartmaatschappijen. Die voeren veel minder vluchten uit en snijden waar ze kunnen in de kosten. Daar horen veelal ook bestellingen voor nieuwe vliegtuigen bij. Ook leasemaatschappijen schrappen bestellingen omdat ze veel minder vraag verwachten van vliegers.

Daarbij komen de aanhoudende problemen rond de 737 MAX. Toestellen van dat type worden wereldwijd al ruim een jaar aan de grond gehouden na twee dodelijke ongelukken binnen enkele maanden. Het is nog altijd onduidelijk wanneer de 737 MAX weer mag worden gebruikt.