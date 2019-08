Topman gaat weg bij Bpost

Van Gerven was niet onomstreden in België. Sinds zijn aantreden in 2014 was hij onder meer betrokken bij de mislukte overname van de Nederlandse branchegenoot PostNL. Na die mislukking werd het Amerikaanse Radial voor 820 miljoen dollar ingelijfd. Dat bedrijf bleek verlieslatend en ook op de eigen markt ging het niet makkelijk, met de sneller dan gedacht krimpende briefpostmarkt.

In maart mag Bpost onder de nieuwe leiding aan de slag met een nieuw distributiemodel. Er wordt nu al getest met het nieuwe systeem, waarbij post die de volgende dag wordt bezorgd duurder wordt. Naast die priorpost, waar een postzegel van 1 euro op moet, wordt de gewone post binnen drie dagen afgeleverd tegen een lager tarief.