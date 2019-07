De zomer is in volle gang, hitterecords sneuvelen en de stranden zijn volgepakt. Iedereen heeft zijn truien en broeken opgeborgen in de kast en we gaan gehuld in zomerkledij. Dat tast de koersontwikkeling aan, aldus het oude beursgezegde: ‘vrouwen bloot, handel dood’. Nu de rokjes het straatbeeld vullen zou het voorbij zijn met de pret op de beurs.