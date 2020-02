3000 ton gouderts in noorden India

De goudvelden werden ontdekt in de dichtbevolkte staat Uttar Pradesh. Die heeft nu milieuvergunningen nodig om het goud te kunnen winnen.

Elke ton gouderts levert drie gram goud op, dus in totaal zou het kunnen gaan om negen kilo goud. Geologen moeten uitzoeken om hoeveel goud het precies gaat. Als de eerste schatting klopt, zit er tegen de huidige goudprijs voor bijna een half miljoen euro in de grond. Naar die schat is een slordige tien jaar gezocht.

India is de een-na-grootste goudconsument ter wereld en delft zelf jaarlijks 2 tot 3 ton goud. Verder leunt India op import om aan de jaarlijkse vraag naar goud te voldoen. Die bedroeg in de afgelopen tien jaar gemiddeld 843 ton per jaar.

Het goud wordt voornamelijk gebruikt in sieraden. India importeerde vorig jaar voor meer dan 29 miljard euro aan goud, waarmee het na olie het belangrijkste importproduct is. Indiërs gebruiken het edelmetaal om aan hun vele goden te offeren, en bij uitbundige trouwpartijen.