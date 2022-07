Premium Het beste van De Telegraaf

Messen voor schadevergoeding richting Schiphol geslepen

Door Yteke de Jong

Amsterdam - De ombudsman van Omroep Max wil proberen om Schiphol namens gedupeerde reizigers door de zomerchaos tot schadevergoeding te dwingen. Dat gaat op grond van een onrechtmatige daad. „Er is schade aan je toegebracht door een ander waar je geen contract mee had. We starten een proefproces omdat Schiphol zich beroept op overmacht. De rechter moet gaan bepalen of dit beroep slaagt en of Schiphol niet meer had moeten doen om deze schade te voorkomen”, zegt ombudsman Jeanine Janssen.