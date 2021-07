Column: kunstmestsector moet stinkende best doen met CO2-reductie

Een boer strooit kunstmest. Bij de productie van kunstmest worden veel broeikasgassen uitgestoten. Ⓒ ANP/HH

Geen voedselvoorziening zonder meststoffen. De uitstoot van broeikasgassen (BKG) bij de productie van meststoffen is echter groot. En naarmate de wereldbevolking groeit, moeten we meer ondernemen om in al dat voedsel te blijven voorzien. Dit zorgt ervoor dat het decarboniseren – de reductie van BKG – in de kunstmestindustrie belangrijk blijft. Sterker nog, het wordt waarschijnlijk de meest bepalende factor voor toekomstig zakelijk succes. En dat geldt voor meer sectoren.