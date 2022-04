Premium Het beste van De Telegraaf

KLM-personeel start petitie tegen bonus Franse topman: ’Pijnlijk en ongepast’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Het KLM-personeel is een petitie gestart tegen de bonus van €3,3 miljoen die topman Ben Smith van het moederbedrijf Air France KLM kreeg toebedeeld over vorig jaar. Ze roepen aandeelhouders op om tegen het beloningsbeleid te stemmen op de jaarvergadering in mei.