Aandeelhouders vergaderen met mondkapje op

Vragenstellers droegen tijdens de aandeelhoudersvergadering van Porceleyne Fles een mondkapje in Delfts blauwe kleuren. Ⓒ Eigen foto

Delft - Coronavirus of niet, de aandeelhouders van beursfonds Porceleyne Fles kwamen dinsdag bijeen voor hun uitgestelde jaarvergadering. Terwijl de meeste bedrijven hun aandeelhoudersvergaderingen dit jaar in digitale vorm afdoen, had de aardewerkfabrikant de Oude Kerk in Delft geregeld voor de beleggers.