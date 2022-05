Premium Het beste van De Telegraaf

Coke in bedrijfsbus geen reden ontslag: ruim €46.000 mee

Amsterdam - Alcohol drinken of drugs gebruiken onder werktijd kan natuurlijk niet. Maar een isolatiebedrijf dat een werknemer ervan beschuldigde in de bedrijfsbus bier te hebben gedronken en cocaïne te hebben gebruikt, gaf hem een ontslag op staande voet dat niet rechtsgeldig is. Hij krijgt van de rechtbank in Rotterdam ruim €46.000 aan vergoedingen mee.