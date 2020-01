Zeven op tien pinbetalingen gaat contactloos

Daarmee zijn bijna zeven op de tien pinbetalingen contactloos, tegen nog geen zes op de tien in 2018. Liefst 300 miljoen keer kwam er zelfs geen bankpas meer aan te pas: het afrekenen gebeurde met een smartphone, smartwatch of andere wearable.

Contant betalen

Ondertussen neemt de populariteit van contact afrekenen verder af, maar is de betaalmethode verre van dood en begraven. In 2018 ging 37% van alle betalingen in de winkel nog met munten en bankbiljetten, vorig jaar was dat nog 33%.

De trend betekent dat we voor steeds kleinere bedragen de pinpas trekken. Voor het eerst zijn er meer dan twee miljard pinbetalingen voor minder dan een tientje gedaan. Het gemiddelde pinbedrag kwam uit op €24,77, een kleine daling ten opzichte van 2018.