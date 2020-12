Masters-ondernemer Yves Gijrath: Even wat minder luxe

Vorig jaar in de LXRY-gezelligheid: horeca-organisator Carsten Klint (l.), acteur Frank Lammers (m.) en ondernemer Marcel Boekhoorn. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Voorgaande jaren deden we in deze tijd verslag vanuit ons Stan Huygens Café, op de beurs Masters of LXRY in Amsterdam. In de Rai is nu echter weinig te beleven.