Gladiolenveredelaar haalt kapitaalverstrekker Synergia in huis

Dat maken beide partijen woensdag bekend, zonder nadere bedragen te noemen.

For Ever is de marktleider in gladiolenveredeling en opgericht in 1998 toen drie veredelaars fuseerden en hun producten in een enkel bedrijf onderbrachten. Het maakt eigen gladiolenrassen.

Synergia biedt volgens For Ever-directeur Theo van Aanholt ervaring in het bouwen van agrarische bedrijven, met Ploeger Oxbo en Pokon Naturado als recente voorbeelden.

Groot netwerk ondernemers

„Daarnaast kunnen wij het netwerk van de succesvolle ondernemers die investeren in Synergia nu gebruiken om onze wereldwijde afzetmarkt te vergroten”, aldus Van Aanholt.

For Ever en haar aandeelhouders werden geadviseerd door Oaklins, dat internationale fusies, bedrijfsovernames en bedrijfsverkopen begeleidt.

Synergia investeert sinds de oprichting in 1999 in Nederlandse middelgrote bedrijven actief onder meer in de agri en voedsel. Recent heeft Synergia haar vijfde fonds met €100 miljoen gevuld.