Werkgevers somber: personeelstekort wordt groter en werkdruk hoger

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Ook in de zorg wordt het personeelstekort nog groter en loopt de werkdruk op. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Zes op de tien werkgevers verwacht dat de omzet volgend jaar gelijk blijft of zelfs krimpt. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het UWV. Veel bedrijven maken zich zorgen over de stijgende prijzen en de krapte op de arbeidsmarkt. De personeelsproblemen worden in 2023 nog groter, denkt een kwart van de werkgevers. Daardoor loopt ook de werkdruk onder hun mensen verder op.