Winkelstraten overvol, maar kerstshoppen vooral koopjesjagen

„We hebben nu niet zo’n grote portemonnee als voor corona, daar moet je eerlijk in zijn”, zegt retaildeskundige Paul Moers. Veel winkeliers zijn volgens Moers blij met de drukte in de winkelstraat en optimistisch over de uitgaven die gedaan worden in deze kersttijd. Maar volgens de retailexpert is ’de wens vader van de gedachte’. „Er lopen wel veel mensen in de stad. Maar de budgetten van veel Nederlanders zijn ernstig beperkt door de hogere energierekening en de duurdere boodschappen. Hoe je het ook wendt of keert, dat heeft grote invloed.”

Aanbiedingen

De nadruk ligt dit jaar veel meer op koopjes en aanbiedingen, ziet Moers. „Mensen vinden het leuk om weer de stad in te gaan in deze kersttijd. Het is een uitje. Maar bij het kerstshoppen zal veel meer gekeken worden naar bedragen. En waarop bespaard kan worden”, zo verwacht hij.

En voor mensen aan de onderkant van de samenleving, noemt hij de situatie dit jaar tragisch. „Voor hen valt er weinig te winkelen. Zo zielig is het gewoon.”

Bezuinigen

Hoewel mensen dus voorzichtig zijn met hun uitgaven deze kerst, denkt Moers dat mensen vanaf volgend jaar echt krap bij kas komen te zitten en er minder uitgegeven zal worden „Mensen houden nu nog niet helemaal de hand op de knip. Na twee keer kerst in coronasfeer hebben ze zin om er iets van te maken dit jaar”, zegt hij. „Maar na januari zullen de financiële klappen echt doordringen. En gaat heel Nederland bezuinigen op uitgaven.”