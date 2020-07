Mes in ’kaasroute’, Belgen niet meer naar Nederland voor erfenis

De Belgische zakenkrant De Tijd meldt dat het Belgische parlement een wet heeft goedgekeurd die een eind maakt aan de zogenoemde ’kaasroute’. Door schenkingen van roerende goederen door Nederlandse notarissen te laten doen vermeden Belgen een schenkbelasting van 3% in eigen land.

Schenkingsrechtenvrij

Via de Nederlandse route worden notariële akten namelijk niet geregistreerd in België en zijn de giften dus belastingvrij. Na 1 december gaat de route dicht.

De wetswijziging is een klap voor Nederlandse notarissen, die volgens De Tijd veelvuldig reclame maakten voor de fiscale route.

Vruchtgebruik

In 2016 was de route al afgesloten voor mensen die schenken met behoud van ’vruchtgebruik’, waarmee schenkers controle houden over wat ze schenken. Ook het belastingvrij schenken van onroerend goed – huizen dus – kon al niet meer via Nederland.