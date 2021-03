Huis isoleren? Pas als overheid veel meer meebetaalt

Ongeveer driekwart van alle huizen in Nederland is slecht geïsoleerd, stelt de organisatie Natuur & Milieu. Van de eigenaren van zulke huizen overweegt 81% wel te isoleren als de overheid de subsidie voor isoleren verhoogt, blijkt uit een onderzoek door I&O Research onder 1500 woningeigenaren in opdracht van Natuur & Milieu.

Met de huidige subsidieregeling (SEEH/ISDE) kunnen woningeigenaren maximaal 20% van de kosten vergoed krijgen als ze tenminste twee verschillende isolatiemaatregelen nemen, bijvoorbeeld muur- en dakisolatie. De overgrote meerderheid van de woningeigenaren vindt dit te weinig. Pas bij een vergoeding van 60% overweegt deze groep wel te isoleren, stelt Natuur & Milieu op basis van het onderzoek.

Mensen die niet isoleren hebben vaker een benedenmodaal inkomen. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat slechts 21% van de mensen die recent hun huis hebben geïsoleerd ook iets uit het subsidiepotje hebben ontvangen. Dat komt deels doordat zij niet aan de strikte voorwaarden voldoen, deels omdat zij niet bekend zijn met de regeling. Natuur & Milieu vraagt de overheid om een betere aanpak en hogere subsidies.