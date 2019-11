Henkel spreekt van lastige marktomstandigheden

Henkel is onder meer extra geld kwijt aan marketing om concurrentie van rivalen als Procter & Gamble af te slaan. Ook voelt het bedrijf de lastige omstandigheden op de industriële afzetmarkt, zoals de automotive-sector.

Henkel zette een bedrijfsresultaat (ebit) van 774 miljoen euro in de boeken. Dat was een jaar eerder nog 833 miljoen euro. Henkel wijt die teruggang onder meer aan extra investeringen die het heeft moeten doen in zijn divisie voor consumentengoederen en digitale versterkingen. De omzet van Henkel dikte iets aan, tot bijna 5,4 miljard euro. Maar op eigen kracht was er sprake van krimp.