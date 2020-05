Resultaat Eurocommercial gedaald door dichte winkelcentra

Het directe investeringsresultaat in de drie kwartalen tot eind maart kwam uit op 87,6 miljoen euro. Dat was in de vergelijkbare periode een jaar eerder nog 89,6 miljoen euro. Volgens Eurocommercial werd het resultaat gedrukt door het wegvallen van 2,7 miljoen euro aan rente-inkomsten in maart door de coronacrisis. Zo werden winkelcentra van het bedrijf in België, Frankrijk en Italië gesloten. In Zweden bleven de centra wel open.

De vergelijkbare huurinkomsten over de afgelopen twaalf maanden gingen met 1,7 procent omhoog, geholpen door sterke prestaties in Zweden, aldus Eurocommercial.

Salarisverlaging

De onderneming gaf verder aan dat het bestuur vanaf mei een salarisverlaging van 20 procent voor een periode van drie maanden krijgt en dat variabele beloningen worden geschrapt. Daarnaast wil Eurocommercial financieel directeur Evert Jan van Garderen voordragen voor de functie van bestuursvoorzitter, na het vertrek van topman Jeremy Lewis in november. Tenslotte is het bedrijf van plan het einde van het boekjaar te veranderen naar 31 december, van het huidige slot op eind juni.