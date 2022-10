Beursblog: Fed-notulen houden Wall Street dicht bij huis; Pepsi smaakmaker

Door Mark Garrelts

Vanochtend heeft Harry Adams, CEO van Argentex, de gong geslagen. Samen met zijn team vierden zij de toekenning van hun E-money licentie van de Nederlandse Bank. Argentex biedt valutadiensten aan financiële instellingen, bedrijven en particuliere klanten. De groep is verwelkomd door Robin van Rijn, Client Relationship Manager van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext AEX 631.18 -0.81 %

Wall Street komt woensdag uiteindelijk nauwelijks in beweging na de Fed-notulen. Beleggers in de VS krijgen nog eens in te zien dat de strijd tegen de hard opgelopen inflatie nog lang niet voorbij is.