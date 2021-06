Techfondsen winnen op verdeelde beurzen VS

Daardoor sloot technologiebeurs Nasdaq 0,9% hoger. De Dow Jones-index daalde juist 0,6%. De breed samengestelde S&P 500-index zakte 0,04%.

De beleidsmakers van de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, lieten woensdagavond na afloop van hun tweedaagse vergadering weten dat ze in 2023 de rente verwachten te verhogen en dat is sneller dan voorzien. Ook de coronasteunmaatregelen worden daarom wat sneller afgebouwd.

Beleggers schrokken daar aanvankelijk van, maar zetten de vrees donderdag van zich af en kozen toch weer voor hardgroeiende techfondsen. Internetgigant Amazon (+2,1%) en chipmaker Nvidia (+4,8%) profiteerden van deze trend.

Bekijk ook: Zonnige AEX zet zegereeks voort

CureVac zwaar onderuit

Het Duitse biotechbedrijf CureVac kelderde echter 39%. Het coronavaccin van het bedrijf bleek slechts 47% effectief bij een test. Daarbij wijst CureVac erop dat van de proefpersonen vrijwel niemand meer de alfa-variant van het coronavirus had.

Bekijk ook: Waarom de tegenslagen bij Duitse en Russische coronavaccins geen ramp zijn

Meer WW-aanvragen

De Amerikaanse uitkeringsaanvragen stegen onverwacht naar 412.000 nadat de eerste vier staten de extra corona-uitkeringen hadden stopgezet. De verwachting is dat de toename een tijdelijke hobbel is en dat het aantal uitkeringsaanvragen de daling die in februari begon, voortzet.werden tot 0,4 procent hoger gezet.