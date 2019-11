Google sluit samenwerking met Telecom Italia

Google zou de winstgevendheid van de 23 datacenters van Telecom Italia flink kunnen verbeteren. De Italianen zijn van plan om deze activiteiten als spin-off een eigen beursnotering te geven. Daarbij zouden de activiteiten weleens op zo'n 1 miljard euro dollar gewaardeerd kunnen worden, zo becijfert persbureau Bloomberg.

Het partnerschap met Google omvat ook de bouw van nieuwe datacenters die volledig eigendom zijn van Telecom Italia. Het bedrijf meldt dat het van plan is om de komende jaren hiervoor meer dan 800 cloudtechnici in te huren of op te leiden.