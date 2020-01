’Pensioenakkoord is een FNV-akkoord’

2019-05-29 10:59:24 DEN HAAG - Actievoerders verzamelen zich op het Malieveld in de aanloop naar de landelijke actiedag. Vakbonden CNV, FNV en VCP riepen op om op grote schaal te gaan staken om hun pensioenwensen kracht bij te zetten. ANP KOEN VAN WEEL Ⓒ ANP

Tuur Elzinga moest compromissen sluiten in Den Haag en ondertussen zijn wantrouwige achterban tevreden houden. Halverwege 2019 kon de vicevoorzitter van de FNV een pensioenakkoord voorleggen aan zijn leden. In grote meerderheid zeiden zij ’ja’. „Het is mooi om te zien dat je gelijk krijgt.”