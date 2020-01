Minister Wiebes verdedigt welvaart

Minister Eric Wiebes tussen directeur Kim Boersma (l.) en voorzitter Audrey Keukens van VNO-NCW West. Ⓒ FOTO’S JOS VAN LEEUWEN

Dat gebeurt alleen in Nederland. Een minister die moet verdedigen dat er welvaart is. In sommige kringen staat onze voorspoed zo danig in kwade reuk dat minister Eric Wiebes zich geroepen voelde er zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West aan te wijden.