Nissan blijft ondanks Brexit in Engeland

Gaysauna krijgt btw niet omlaag

Gaysauna’s die naast bad- en zweminrichtingen ook andere faciliteiten aanbieden als een darkroom of een gloryhole-carrousel vallen in tegenstelling tot gangbare sauna’s onder het hoge btw-tarief van momenteel 21%. Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam.