Galapagos nadert top op hogere beurs

De AEX stond om kwart voor één 0,5% hoger op 579,4 punten. De AMX steeg 0,6% tot 863,4 punten.

De Duitse DAX, de Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 wonnen 0,2% tot 0,3%.

De Europese Centrale Bank (ECB) begon vandaag onder heftig protest met het opkopen van staatsobligaties, nu voor €20 miljard per maand.

De Dow Jones sloot donderdag met 0,5% verlies. De S&P500 en Nasdaq zakten 0,3%. Futures voor opening van de beurzen om half drie stonden licht hoger.

Handelaar Frank Bonsee van ABN Amro wijst erop dat beleggers in afwachting zijn van het Amerikaanse banenrapport, dat om half twee naar buiten komt. „Gisteren zorgden handelsspanningen tussen de VS en China voor koersdruk, maar het is nu een saaie dag. Zolang Trump niets negatiefs gezegd heeft over de handelsbesprekingen, is er geen reden voor grote zorg. Zelf denk ik dat er een deal komt, omdat zowel de VS als China hier groot belang bij hebben.”

Bonsee benadrukt dat de ondertoon nog steeds goed is. „We hebben duidelijkheid gehad van de Fed en de ECB gaat met Lagarde geen andere toon aanslaan. Van Engeland hoeven we na het uitstel van de Brexit voorlopig weinig te verwachten, behalve wat verkiezingsretoriek. Wel zijn er impulsen nodig om de AEX over de weerstand van rond 580 punten richting 600 punten te brengen.”

Galapagos gewild

Galapagos ging bij de Nederlandse hoofdfondsen aan kop op 2% koerswinst, waarmee het biotechbedrijf nagenoeg een nieuw record bereikte. Staalmaker ArcelorMittal veerde met 1,7% omhoog, na gunstig economisch nieuws uit China. Chipmachinemaker ASML steeg 1,4%. Chemicaliëndistributeur IMCD (+0,9%) kocht het Zwitserse DCS Pharma.

Wolters Kluwer (-2,1%) meldde over de eerste negen maanden 4% omzetgroei bij een lagere operationele winst. De informatieleverancier bevestigde zijn vooruitblik en vergrootte zijn inkoopprogramma met €100 miljoen. Solide, oordeelde de Duitse bank Berenberg, maar de achterblijvende gezondheidstak baarde zorgen.

Midkapper ASMI won 7,4%, nadat zijn door analisten positief beoordeelde kwartaalcijfers gisteren uiteindelijk niet beloond werden. De toeleverancier aan de chipsector meldde vrijdag een aandeleninkoopprogramma voor €100 miljoen. Bryan Garnier gaf een koopadvies met een verhoogd koersdoel, van €85 naar €105.

Basic-Fit (+6,2%) meldde meer verdiensten per abonnement. Hieruit blijkt hoe sterk het verdienmodel van de fitnessketen is, oordeelde KBC.

De toeleverancier aan de chipsector Besi won 0,3%, na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank, van €26 naar €30.

Air France KLM verloor 2%. Het Zwitserse UBS zette zijn advies voor de luchtvaartmaatschappij van kopen op houden.

Corbion zakte 0,2%, na een omzetwaarschuwing. Het hield vertrouwen in de nieuwe algentak, maar verlaagde zijn verwachtingen na „het beste kwartaal ooit”.

Smallcap Brunel (+1,8%) verraste KBC niet. De detacheerder bevestigde over het derde kwartaal een hogere omzet en brutowinst, na de eerdere winstwaarschuwing en het afstoten van het Amerikaanse onderdeel Industrial Services.

Het op de lokale markt genoteerde Euronext steeg 3,5% na een adviesverhoging naar kopen van Citigroup.