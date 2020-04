Sterkste daling ooit van vertrouwen consumenten

Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid zijn volgens deze cijfers fors verslechterd.

Consumenten oordelen fors negatiever over de economie dan in maart. Over de economie in de komende twaalf maanden zijn consumenten ook nog nooit zo negatief geweest als in april 2020.

Het vorige dieptepunt werd bereikt in november 2011, tijdens de eurocrisis. Over de economie van de afgelopen 12 maanden zijn consumenten nagenoeg even positief als in maart.

Zorgen financiële situatie

Ook de koopbereidheid is fors verslechterd. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de komende 12 maanden verslechtert flink. Ook vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen veel ongunstiger dan in de voorgaande maand.

De verslechteringen van deze twee onderdelen van de koopbereidheid zijn ook de grootste ooit. Wel is het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen 12 maanden positiever.