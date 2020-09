PostNL mag chauffeur met achtervolgingswaan ontslaan

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Tetra Images

Amsterdam - Een chauffeur van PostNL had het idee dat de AIVD hem achtervolgde. Ook zouden collega’s en klanten hem in opdracht van de inlichtingendienst in de gaten houden. Om die reden wilde hij bepaalde opdrachten niet meer doen. Het postbedrijf meldde hem ziek en mag hem na twee jaar ontslaan, heeft het gerechtshof in Amsterdam geoordeeld.