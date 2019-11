Groei portefeuille helpt Retail Estates vooruit

Het belangrijke epra-resultaat klom in de eind september afgesloten periode tot 33,8 miljoen euro, van 29,4 miljoen euro in de vergelijkbare periode vorig jaar. Retail Estates wist de waarde van zijn vastgoedportefeuille op te krikken. Daarentegen ging de bezettingsgraad wat omlaag, naar een kleine 98 procent. Het bedrijf bevestigde verder de verwachting voor een dividend over het hele boekjaar van 4,40 euro bruto per aandeel.

