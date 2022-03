Beursblog: AEX sluit na forse winst boven 735 punten

De AEX heeft dinsdagmiddag iets van de winst ingeleverd, maar sluit boven 735 punten na dik 2% winst. Adyen is dagwinnaar, Shell daalt onderin op de ingezakte olieprijs. Beleggers hebben er meer vertrouwen in gekregen dat Rusland en Oekraïne voortgang boeken in onderhandelingen. In New York presteren technologieaandelen sterk.