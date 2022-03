Beursblog: Dow wint 300 punten, euro herstelt fors bij gesprekken Oekraïne

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

De Dow Jones is dinsdag met 300 punten winst van start gegaan. Technologieaandelen presteren sterk, olie zakt en de euro trekt stevig aan. De AEX houdt een prachtige 2,6% winst. Beleggers hebben er meer vertrouwen in gekregen dat Rusland en Oekraïne voortgang gaan boeken in hun onderhandelingen. Vooral Adyen is in trek.