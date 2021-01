Moederbedrijf wenskaartenmaker Greetz naar Londense beurs

Moonpig is in handen van investeringsmaatschappijen. Het is de bedoeling dat minstens een kwart van de aandelen verhandelbaar wordt op de beurs. Met de beursgang wil Moonpig inspelen op de sterke groei tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat mensen elkaar met wenskaartjes wat steun willen geven.

Greetz werd in 2004 opgericht en was naar eigen zeggen de eerste onlinewenskaartenservice van Nederland. Na verschillende samenwerkingen met Hallmark en TNT Post ging Greetz in 2009 op eigen benen verder. In 2018 werd de onderneming overgenomen door investeringsmaatschappijen. Het bedrijf, met ook producten als bloemen, wijn, ballonnen en chocolade, is naar eigen zeggen goed voor jaarlijks meer dan 2 miljoen klanten.