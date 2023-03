Premium Het beste van De Telegraaf

Bankenonrust komt naar Europa: ’Credit Suisse gemakkelijk nieuw slachtoffer’

Door Mark Garrelts en Johan Wiering

Ⓒ ANP / AFP

De stress over de Amerikaanse bankensector is overgeslagen naar Europa. De zorgen over Credit Suisse (CS) hebben een nieuwe verkoopgolf in de bankensector, waaronder ING, in gang gezet. Bij de door schandalen geplaagde Zwitserse bank halen steeds meer klanten hun geld weg en de grootste aandeelhouder wil geen kapitaal meer verstrekken. Beleggers vrezen dat een ineenstorting van Credit Suisse meer onheil in de Europese bankensector kan veroorzaken.