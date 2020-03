'Basic-Fit stelt beleggers gerust'

AMSTERDAM (AFN) - Basic-Fit is met geruststellende opmerkingen gekomen over de virusuitbraak, stellen analisten van KBC Securities in reactie op het jaarbericht van de sportschooluitbater. Volgens de marktvorsers hebben de opmerkingen waarschijnlijk een positief effect op de beurskoers. Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus was het aandeel juist met bijna een kwart in waarde gedaald.