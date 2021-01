’Beurzen VS wachten op verkiezingen Georgia’

Een uur voordat de beurshandel in New York losbarstte, koerste de Dow Jones-index richting een 0,1% lagere opening. Techbeurs Nasdaq (-0,3%) en de breed samengestelde S&P 500 (-0,2%) gaan waarschijnlijk eveneens iets lager van start. Maandag kenden de Amerikaanse beurzen een beroerd begin van het nieuwe jaar met verliezen van 1,3% tot 1,5%.

Strijd om de Senaat

In Georgia wordt vandaag de strijd om de Senaat in Washington uitgevochten. Als de Democraten de twee Senaatszetels van Georgia niet weten te veroveren, behouden de Republikeinen de meerderheid in de Senaat en zal aankomend president Joe Biden van hen afhankelijk zijn voor het goedkeuren van wetgeving en benoemingen. Sleept zijn partij de twee Senaatszetels wel binnen, dan worden de coronastimuleringsmaatregelen uitgebreid in de VS, worden de belastingen voor Amerikaanse rijken en bedrijven mogelijk verhoogd en krijgen machtige techbedrijven als Facebook en Amazon naar verwachting te maken met strengere regels.

Tesla en Alibaba in schijnwerpers

Tesla noteert in de voorbeurshandel 1% lager. De autofabrikant begon maandag aan het nieuwe jaar met een koerssprong van 3,4%. Topman Elon Musk zit met zijn vermogen van circa $175 miljard de rijkste man ter wereld, Amazon-oprichter Jeff Bezos, steeds meer op de hielen.

Verder blijven beleggers zich verbazen over de stilte rond Alibaba-miljardair Jack Ma, die in ongenade blijkt te zijn gevallen bij de Chinese president Xi Jinping. Het aandeel van de Chinese webwinkelgigant daalde maandag op Wall Street met 2,1%. Dinsdag gaat er waarschijnlijk nog eens circa 0,3% van de koers af.

China Mobile, China Telecom en China Unicom worden trouwens niet verwijderd van de beurs in New York. Beurzenexploitant NYSE ziet daar voorlopig van af, maar geeft geen reden voor deze koerswijziging. De beurs gaat daarmee in tegen het beleid van president Donald Trump, die vindt dat de drie Chinese telecombedrijven te nauwe banden hebben met de overheid in Peking. China heeft met tegenmaatregelen gedreigd als de drie ondernemingen hun beursnotering op Wall Street zouden verliezen.