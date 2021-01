Wall Street veert op na slechte jaarstart

De Dow Jones-index eindigde 0,6% hoger. Techbeurs Nasdaq steeg 1%. De breed samengestelde S&P 500-index klom 0,7%. Maandag kenden de Amerikaanse beurzen een beroerd begin van het nieuwe jaar met verliezen van 1,3% tot 1,5%.

Strijd om de Senaat

Beleggers waren ook in de ban van de verkiezingen in de staat Georgia, waar dinsdag de strijd om de Senaat in Washington werd uitgevochten. Als de Democraten de twee Senaatszetels van Georgia niet weten te veroveren, behouden de Republikeinen de meerderheid in de Senaat en zal aankomend president Joe Biden van hen afhankelijk zijn voor het goedkeuren van wetgeving en benoemingen. Sleept zijn partij de twee Senaatszetels wel binnen, dan worden de coronastimuleringsmaatregelen uitgebreid in de VS, worden de belastingen voor Amerikaanse rijken en bedrijven mogelijk verhoogd en krijgen machtige techbedrijven als Facebook en Amazon naar verwachting te maken met strengere regels.

Op Wall Street stonden Exxon Mobil (+4,8%) en Chevron (+2,7%) flink hoger. Beide energiegiganten profiteeden van de stevig opgelopen olieprijs in reactie op een OPEC-besluit om de productie van het ’zwarte goud’ de komende maanden te verlagen.

Tesla mocht 0,7% bijschrijven. De autofabrikant begon maandag al voortvarend aan het nieuwe jaar met een koerssprong van 3,4%. Topman Elon Musk zit met zijn vermogen van circa $175 miljard de rijkste man ter wereld, Amazon-oprichter Jeff Bezos, steeds meer op de hielen.

Verder bleven beleggers zich verbazen over de stilte rond Alibaba-miljardair Jack Ma, die in ongenade blijkt te zijn gevallen bij de Chinese president Xi Jinping. Volgens zakenzender is Ma niet vermist, maar houdt hij zich gedeisd. Het aandeel van de Chinese webwinkelgigant daalde maandag op Wall Street met 2,1%. Dinsdag laat de koers van Alibaba een herstel van 5,5% zien.

Chinese bedrijven houden notering in VS

China Mobile, China Telecom en China Unicom worden trouwens niet verwijderd van de beurs in New York. Beurzenexploitant NYSE ziet daar voorlopig van af, maar geeft geen reden voor deze koerswijziging. De beurs gaat daarmee in tegen het beleid van president Donald Trump, die vindt dat de drie Chinese telecombedrijven te nauwe banden hebben met de overheid in Peking. China heeft met tegenmaatregelen gedreigd als de drie ondernemingen hun beursnotering op Wall Street zouden verliezen.

Qualcomm-topman vertrekt

De blik van beleggers was ook gericht op chipmaker Qualcomm (+2,7%). Topman Steve Mollenkopf heeft aangekondigd in juni te vertrekken. Hij wordt opgevolgd door de huidige voorzitter van het concern, Christiano Amon.

Amazon (+1%) heeft elf tweedehands vliegtuigen gekocht om zo zijn vloot van vrachttoestellen uit te breiden. Het gaat om vliegtuigen van het type Boeing 767-300. De webwinkelgigant koopt zeven vliegtuigen van Delta Air Lines en vier van WestJet Airlines. Het is voor het eerst dat Amazon daadwerkelijk eigen vliegtuigen koopt, want voorheen werden die altijd geleased. In juni maakte het concern nog bekend twaalf Boeings te leasen, waardoor de vloot groeide naar meer dan tachtig vliegtuigen. Door de luchtvrachtvloot uit te breiden wil Amazon beter en sneller de toenemende vraag naar onlinebestellingen kunnen verwerken en minder afhankelijk zijn van grote pakketbezorgers als UPS.

Goldman Sachs werd 2,2% meer waard. Het personeel van de zakenbank zou eind dit jaar weer helemaal terug op kantoor moeten zijn, nadat zij gevaccineerd zijn tegen corona, zegt topman David Solomon in een interview met persbureau Bloomberg.