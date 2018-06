Vrees handelsoorlog op Wall Street ebt weg

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,3 procent lager op 24.801,36 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte licht tot 2726,80 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 7396,64 punten.

Beleggers verwerkten ook cijfers van salarisadministrateur ADP, die een onverwachte banengroei lieten zien. Dat cijfer loopt vooruit op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid op vrijdag. Verder werd ook gekeken naar het Beige Book van de Federal Reserve dat een breder zicht geeft op de staat van de Amerikaanse economie. Daaruit bleek dat de inflatie in de VS licht toeneemt en de lonen stijgen door de krapte op de arbeidsmarkt.

Boeing

Producerende bedrijven als vliegtuigbouwer Boeing, maker van onder meer graafmachines Caterpillar en industrieconcern General Electric verloren tot 1,6 procent. Die ondernemingen krijgen naar verwachting veel last van de importheffingen van Trump.

Verder keken investeerders naar een reeks winkelketens. Kledingketen Urban Outfitters meldde resultaten en won 0,2 procent. Branchegenoot Abercrombie & Fitch steeg bijna 12 procent na cijfers. Discountketen Dollar Tree voldeed niet aan de verwachtingen en kelderde 14,5 procent.

Weight Watchers

Dieetproductenbedrijf Weight Watchers ging 4,6 procent omhoog. Tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey heeft een deel van haar belang verkocht, maar benadrukte dat ze nog steeds erg gelooft in de onderneming. Oprah is ook bestuurslid van Weight Watchers.

Broadcom leverde 1,6 procent in. Het chipconcern heeft een investeringsplan in 5G-technologie aangekondigd om Amerikaanse toezichthouders te paaien om in te stemmen met de overname van branchegenoot Qualcomm (plus 0,6 procent).

De euro noteerde 1,2413 dollar, tegen 1,2393 dollar bij het einde van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent minder op 61,38 dollar. Brentolie zakte 1,9 procent in prijs tot 64,57 dollar per vat. De olieprijzen kwam onder druk te staan na cijfers over de Amerikaanse olievoorraden.