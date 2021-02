PPG countert aanval AkzoNobel in Finse verfoorlog

PPG, bekend van onder meer Histor en Sigma, heeft een bod neergelegd van €34 per aandeel. Daarmee gaan de Amerikanen over het bod van AkzoNobel, het bedrijf achter onder meer Flexa en Sikkens, heen. De Nederlandse verffabrikant legde 28 januari €31,25 op tafel voor de Finse verffabrikant, die met name opereert in Scandinavië, de Baltische staten en een klein deel van Azië.

PPG bood eerder nog €27,75 per aandeel. Toen stelde het concern echter dat 90% van de aandelen aangemeld moesten worden. Nu nemen de Amerikanen genoegen met twee derde. De top van Tikkurila heeft het bod van PPG unaniem aanvaard.