DSM lift door forse groei bij kunststoffen mee met auto-industrie

Het Limburgse chemieconcern gaat er nu vanuit dat het aangepaste bedrijfsresultaat over dit jaar rond de 15% zal groeien, terwijl DSM bij de presentatie van de jaarcijfers over 2020 nog uitging van de dubbelcijferige groei. Daarnaast wordt verwacht dat de winstgevendheidsmarge gaat stijgen van 19,1% naar 20,1%.

DSM doet de opwaartse bijstelling dat nadat het aangepaste bedrijfsresultaat in de eerste drie maanden van 2021 uitkwam op €441 miljoen. Dat is een stijging van 13% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar en fors hoger dan de €423 miljoen waarvan analisten uitgingen. Ook de omzet was beter dan verwacht. Die kwam uit op €2,2 miljard, 7% meer dan de eerste drie maanden van 2020.

Materialen

Vooral de materialentak, zoals plastics en kunststoffen voor onder meer de auto- of elektronica-industrie liet een sterke groei zien. De omzet steeg daar van €431 miljoen in de eerste drie maanden van 2020 naar €467 miljoen in dezelfde periode dit jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat dikte bij deze divisis zelfs 27% aan.

De voedingstak bleef sterk presteren, met een omzetgroei van 7% tot €1,7 miljard. Het aangepaste bedrijfsresultaat liet een groei van 9% tot €352 miljoen zien.

De co-ceo’s Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze spreken dan ook van ’een zeer goede start van het jaar ondanks de uitdaging van Covid-19’. „Het sterke herstel van onze materialen-achtiviteiten eind vorig jaar zette zich in het eerste kwartaal door, gesteund door de aanhoudende herbevoorrading door onze klanten.”