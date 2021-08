AEX tikt vers record aan boven 770 punten; SBM blinkt uit

De AEX noteert rond twaalf uur 0,6% hoger op een nieuwe piek van 770,3 punten. De Midkap-index gaat 0,5% vooruit naar 1072,4 punten.

Elders in Europa doen de beurzen het rustiger aan. De DAX in Frankfurt klimt 0,1% na een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in juni. De Londense FTSE-index daalt 0,1% in afwachting van het rentebesluit van de Bank of England.

Wall Street moest gisteravond terrein prijsgeven na een tegenvallend Amerikaans banenrapport. Vanmiddag zijn de ogen gericht op het Britse rentebesluit.

In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,5% hoger.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat met de aanhoudende opmars bij chipfondsen de AEX de weg omhoog kan blijven vervolgen. Hij wijst er op dat de zeer sterke vraag naar chips vooral vanuit de auto-industrie bijdraagt aan de animo bij beleggers om in deze sector te stappen. „Zo kan een bedrijf als ASML makkelijk verder opschalen, maar ook kostenstijgingen doorbereken doordat zijn machines zeer gewild zijn. Daarnaast kan ook een rol spelen dat beleggers weer tech omarmen vanwege een mogelijke aanscherping van de coronarestrestrities doordat onder meer in de VS de zorgen over deltavariant toenemen.”

„Hoewel er nog steeds risico’s voor de aandelenmarkten zijn, is het sentiment ijzersterk”, constateert Van de Groep. „Zo is er een afzwakking van de economische groei zichtbaar en is de inflatie nog steeds hoog, maar iedere correctie van de koersen wordt heel snel aangegepen om weer aandelen op te pakken. De zeer sterke bedrijfscijfers vooral in de VS die de torenhoge verwachtingen nog weten verslaan, voedt het optimisme.”

In de AEX zakt Prosus weer flink weg met een verlies van 1,7%. De techinvesteerder had een dag eerder nog een mooie opleving. Arcelor kijkt aan tegen een verlies van 0,8%.

IMCD levert 0,7% in na de koerssprong van een dag eerder in reactie op enthousiast ontvangen resultaten

Chipfondsen zijn opnieuw in trek. ASMI dikt nog eens 2% aan. ASML voegt 1,7% toe aan het vorige slot. BESI kan 1,5% bijschrijven.

Unibail pakt de koppositie Het vastgoedconcern ziet de koers 3% aantrekken.

Unilever koerst 0,8% hoger na een lagere start. Het levensmiddelenconcern heeft volgens persbureau Bloomberg het startsein gegeven voor de verkoop van grote delen van zijn theedivisie. Unilever zou contact hebben opgenomen met potentiële kopers van het onderdeel. De divisie waar onder meer merken als Lipton en Pukka toe behoren zou €4 miljard moeten opleveren.

Midkapper SBM Offshore zit in de lift met een vooruitgang van 5,4%. De maritieme dienstverlener zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar licht dalen, maar handhaafde zijn verwachtingen voor 2021. Ook heeft de maritiem dienstverlener voor een recordbedrag van $29,5 miljard aan werk op de plank liggen en gaat het bedrijf voor €150 miljoen aan eigen aandelen inkopen.

Fagron moet 2,9% afstaan. De resultaten van de toeleverancier van apotheken werden in de eerste jaarhelft gedomineerd door de coronapandemie. Wel zag topman Rafael Padilla een herstel in alle regio's in het tweede kwartaal. De nettowinst daalde in de eerste zes maanden desondanks met bijna 15%.

AScX-fonds Pharming duikt 5,2% omlaag. Het omzetherstel bij het biotechfonds in het tweede kwartaal viel beleggers tegen.