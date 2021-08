Daling WW-aanvragen VS stut winst AEX

De AEX 0,5% hoger op 770,3 punten. Eerder werd een recordstand van 771,56 punten neergezet. De Midkap-index gaat 0,5% vooruit naar 1072,4 punten, kleintjesbeurs AScX staat licht in het rood.

Elders in Europa doen de beurzen het rustiger aan. De DAX in Frankfurt klimt 0,2% na een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in juni. Industrieel conglomeraat Siemens wint 2,4% na 24% winstgroei. Siemens schroeft zijn outlook omhoog en rekent op een ’sterk jaareinde’.

De Franse CAC-40 stijgt 0,4%, de Londense FTSE-index daalt 0,1%.

De Nikkei ging naar kleine winst.

In de middag vonden beleggers geruststellend macronieuws uit de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal wekelijkse WW-aanvragen daalde afgelopen week met 14.000 naar 385.000.

De Bank of England heeft, zoals verwacht, de belangrijkste rentetarieven en steunprogramma ongemoeid gelaten. Op den duur zal een ’bescheiden verkrapping’ van het monetaire beleid waarschijnlijk nodig zijn, aldus de Bank of England.

In het meest verhandelde valutakoppel ging het Britse pond 0,1% hoger naar $1,3905.

’Animo hoog’

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, zegt dat de aanhoudende opmars bij chipfondsen de AEX de weg omhoog kan vervolgen. De zeer sterke vraag naar chips vooral vanuit de auto-industrie draagt bij aan de animo bij beleggers om in deze sector te stappen.

Van de Groep: „Zo kan een bedrijf als ASML makkelijk verder opschalen, maar ook kostenstijgingen doorbereken doordat zijn machines zeer gewild zijn. Hoewel er nog steeds risico’s voor de aandelenmarkten zijn, is het sentiment ijzersterk”, zegt hij.

„Er is een afzwakking van de economische groei zichtbaar en is de inflatie nog steeds hoog. Maar iedere correctie van de koersen wordt snel aangegrepen om aandelen op te pakken. De zeer sterke bedrijfscijfers vooral in de VS die de torenhoge verwachtingen nog weten verslaan, dat voedt het optimisme.”

Wall Street hoger

In New York staan futures voor beurzen om 15.30 uur 0,2% in het groen. Woensdag ging Wall Street lager.

De markt kijkt ook uit naar een speech van Federal Reserve-bestuurder Christopher Waller over de toekomst en regelgeving voor digitale munten, zoals bitcoin en centralebankvaluta.

De risicovergoeding voor 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties stijgt licht tot 1,197%. De dollar blijft vlak bij $1,1837 tegen de euro.

Effectieve rendementen van obligaties bewegen omgekeerd aan de koers en een basispunt staat gelijk aan 0,01%. Goud zakt in reactie op het recente WW- en ADP-banencijfer licht tot $1814.

Brentolie is even onder $70 per vat gezakt, onder druk van onzekerheid over groei.

Bitcoin zakt met 5% tot $37.899. De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse toezichthouder SEC eist meer regelgeving voor zulke cryptomunten. Ethereum staat vandaag voor een zogeheten ’hard fork’ en zakt 3%.

Prosus piept

In de AEX zakt Prosus 2,3%. De techinvesteerder leefde een dag eerder nog op. Uitzender Randstad is 1% gezakt. Chemicaliënleverancier IMCD levert 0,7% in na de koerssprong van een dag eerder in reactie op enthousiast ontvangen resultaten.

Staalmaker ArcelorMittal kijkt aan tegen een verlies van 0,8%.

Unibail-Rodamco-Westfield pakt de koppositie met 3,2% groei. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway wint 2,8%.

Betalingenverwerker Adyen stijgt 1,5%, maar is het minst verhandelde stuk bij 23.295 aandelen.

Chipfondsen zijn in trek. Halfgeleider ASMI dikt nog eens 2,8% aan. Chipmachinemaker ASML voegt 1,6% toe aan het vorige slot. Toeleverancier Besi kan 1,9% bijschrijven.

ING is op 0,9% koerswinst met 8,1 miljoen stuks het meest verhandeld voor Shell (+1%) met ruim 6,29 miljoen aandelen.

Unilever ziet 0,8% winst omslaan in klein verlies. Het levensmiddelenconcern heeft volgens Bloomberg het startsein gegeven voor de verkoop van grote delen van zijn theedivisie. De divisie met Lipton en Pukka zou €4 miljard opleveren.

Omzetgroei SBM

Midkapper SBM Offshore zit in de lift met een vooruitgang van 7,8%. De maritieme dienstverlener zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar licht dalen, maar handhaafde zijn verwachtingen voor 2021.

Ook heeft de maritiem dienstverlener voor een recordbedrag van $29,5 miljard aan werk op de plank liggen. Het koopt voor €150 miljoen eigen aandelen in.

Fagron plust 5,8%. De resultaten van de toeleverancier van apotheken werden in de eerste jaarhelft gedomineerd door de coronapandemie. Topman Rafael Padilla ziet herstel in alle regio’s in het tweede kwartaal. De nettowinst daalde met bijna 15%. Een tegenvaller, aldus analist Stijn Demeester van ING. Fagron is veel voorzichtiger geworden over zijn omzet- en winstgroei, aldus de analist.

PostNL wint 0,7%, en komt morgen met kwartaalresulaten. Beleggers slaan hier de meeste aandelen in de Midkap in vandaag.

AScX-fonds Pharming duikt 5,2% omlaag. Het omzetherstel bij het biotechfonds in het tweede kwartaal viel beleggers tegen.

