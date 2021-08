Verzwakking Prosus houdt opmars AEX in toom; goede zaken SBM

De AEX noteert rond kwart over negen fractioneel lager op 765,8 punten na een dag eerder nog een recordstand te hebben neergezet. De Midkap-index gaat 0,2% achteruit naar 1065 punten.

Wall Street moest gisteravond terrein prijsgeven na een tegenavllend Amerikaans banenrapport. Vanmiddag zijn de ogen gericht op het Brits rentebesluit. Naar verwachting zal de Bank of England de kat uit de boom gaan kijken met een afbouw van de monetaire steun.

In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,5% hoger.

In de AEX zakt Prosus weer flink weg met een verlies van 2,5%. De techinvesteerder had een dag eerder nog een mooie opleving. Just Eat Takeaway kijkt aan tegen een verlies van 1,7%.

Unilever koerst 0,2% lager. Het levensmiddelenconcern heeft volgens persbureau Bloomberg het startsein gegeven voor de verkoop van grote delen van zijn theedivisie. Unilever zou contact hebben opgenomen met potentiële kopers van het onderdeel. De divisie waar onder meer merken als Lipton en Pukka toe behoren zou €4 miljard euro moeten opleveren.

IMCD pakt er na de koerssprong van een dag eerder na enthousiast ontvangen resultaten nog eens 0,8% bij.

Chipfondsen zijn opnieuw in trek. ASML dikt 1,1% aan, terwijl Besi 1,6% wint.

Midkapper SBM Offshore boekt een winst van 3% De maritieme dienstverlener zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar licht dalen, maar handhaafde zijn verwachtingen voor 2021. Ook heeft de maritiem dienstverlener voor een recordbedrag van $29,5 miljard aan werk op de plank liggen en gaat het bedrijf voor €150 miljoen aan eigen aandelen inkopen.

Pharming duikt 5% omlaag. In het eerste kwartaal daalde de omzet door de sluiting van veel artsenpraktijken in de Verenigde Staten door de tweede coronagolf. De winst zakte in de eerste jaarhelft als gevolg van hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling en investeringen in leniolisib, een medicijn tegen de zeldzame immuunziekte APDS.

Ook Fagron kwam met cijfers. De resultaten van de toeleverancier van apotheken werden in de eerste jaarhelft gedomineerd door de coronapandemie. Wel zag topman Rafael Padilla een herstel in all regio's in het tweede kwartaal. De nettowinst daalde in de eerste zes maanden desondanks met bijna 15 procent.